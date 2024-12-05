Мечтам Зеленского сбыться не суждено: В Госдуме заявили, что Трамп начал раздавать указания Киеву

Делегация Владимира Зеленского во главе с Андреем Ермаком получила особые указания от команды избранного президента США Дональда Трампа в связи с началом завершающей стадии конфликта. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я думаю, что конфликт, который был организован Западом, вступил в завершающую стадию. Мы настаиваем на той позиции, которую озвучил Владимир Владимирович [Путин], и наши условия будут однозначно защищать интересы и безопасность нашей страны. Я думаю, что команда Зеленского получила определённые указания», — заявил Чепа в интервью «Лента.ру».

На встрече команде Зеленского заявили, что Трамп не станет препятствовать поставкам оружия, которое пообещал выделить Киеву пока действующий президент США Джо Байден. При этом вопросы о вступлении Украины в НАТО и последующей поддержки Киева будут обсуждаться позднее. Однако, по словам Чепы, Ермаку дали понять, что мечты Зеленского не будут реализованы.