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5 декабря, 11:32

Мечтам Зеленского сбыться не суждено: В Госдуме заявили, что Трамп начал раздавать указания Киеву

Чепа: Ермак получил указания от команды Трампа на встрече в Вашингтоне

Делегация Владимира Зеленского во главе с Андреем Ермаком получила особые указания от команды избранного президента США Дональда Трампа в связи с началом завершающей стадии конфликта. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я думаю, что конфликт, который был организован Западом, вступил в завершающую стадию. Мы настаиваем на той позиции, которую озвучил Владимир Владимирович [Путин], и наши условия будут однозначно защищать интересы и безопасность нашей страны. Я думаю, что команда Зеленского получила определённые указания», — заявил Чепа в интервью «Лента.ру».

На встрече команде Зеленского заявили, что Трамп не станет препятствовать поставкам оружия, которое пообещал выделить Киеву пока действующий президент США Джо Байден. При этом вопросы о вступлении Украины в НАТО и последующей поддержки Киева будут обсуждаться позднее. Однако, по словам Чепы, Ермаку дали понять, что мечты Зеленского не будут реализованы.

Напомним, что встреча прошла в Вашингтоне. На ней присутствовали избранный вице-президент Джей Ди Вэнс, Майк Уолтц, выбранный Трампом кандидатом на пост советника по национальной безопасности, а также специальный представитель по Украине Кит Келлог. Украина надеется на поддержку от будущей администрации.

Команда Трампа не проявила интереса к вступлению Украины в НАТО
Команда Трампа не проявила интереса к вступлению Украины в НАТО
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Полина Никифорова
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