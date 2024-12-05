Команда Трампа не проявила интереса к вступлению Украины в НАТО

Команда будущего президента США Дональда Трампа на встрече с украинской стороной не проявила никакого интереса в вопросе интеграции Незалежной в ряды НАТО, допустив лишь поставки оружия. О подробностях беседы пишет газета The Wall Street Journal.

«Но команда Трампа не проявила особого интереса к предложению Украине членства в Организации Североатлантического договора», — говорится в сообщении издания.

При этом отмечается, что кандидат на пост спецпредставителя Трампа по Украине Кит Келлог поддержал усилия администрации Джо Байдена по срочной поставке оружия Киеву. По его словам, этом даст Трампу «рычаг влияния на Москву в переговорах по урегулированию».