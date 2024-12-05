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5 декабря, 06:19

Киев планирует объявить о готовности к переговорам и заключению мира, заявили в США

WSJ: Украина планирует объявить о готовности к переговорам

Власти Украины планируют объявить о своей готовности к переговорам и заключению мирного соглашения с Россией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Это должен быть устойчивый мир», — отмечает источник WSJ.

Собеседники журналистов пояснила, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак прибыл в Вашингтон, чтобы «наладить отношения» с командой Дональда Трампа, победившего на выборах президента. По данным прессы, на встрече присутствовали избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, будущий помощник республиканца по национальной безопасности Майк Уолтц и кандидат на пост спецпредставителя по Украине Кит Келлог.

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Напомним, ранее стало известно, что Ермак встретился с ближайшими советниками Трампа в Вашингтоне. Это произошло на фоне сообщений о том, что республиканец имеет на руках три варианта плана урегулирования по Украине. Один из них подразумевает создание автономных зон

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Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Никита Никонов
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