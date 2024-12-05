Киев планирует объявить о готовности к переговорам и заключению мира, заявили в США

Власти Украины планируют объявить о своей готовности к переговорам и заключению мирного соглашения с Россией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники журналистов пояснила, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак прибыл в Вашингтон, чтобы «наладить отношения» с командой Дональда Трампа, победившего на выборах президента. По данным прессы, на встрече присутствовали избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, будущий помощник республиканца по национальной безопасности Майк Уолтц и кандидат на пост спецпредставителя по Украине Кит Келлог.