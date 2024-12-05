«Это сигнал»: Степашин раскрыл, с кем Россия будет договариваться по Украине

Переговоры по вопросам будущего Украины и России должны обсуждаться с избранным американским лидером Дональдом Трампом. Такое мнение высказал ТАСС бывший премьер-министр России Сергей Степашин, который в 1990-е годы участвовал в операциях по разоружению незаконных вооружённых формирований в Чечне.

Степашин указал, что с нынешним украинским руководством вряд ли удастся достичь конструктивных договорённостей. По его словам, отсутствие легитимности украинской власти усложняет любые попытки подписания соглашений с Киевом.

«С кем там (на Украине) подписывать? Там нет легитимной власти. Скорее всего, придётся с Трампом договариваться, давайте говорить откровенно», — заявил экс-премьер.

Отдельно он отметил, что поздравление президента России Владимира Путина Трампа с победой на выборах является важным политическим сигналом. По мнению Степашина, это подтверждает необходимость обращения именно к Трампу при решении вопросов, касающихся Незалежной.

«Поздравил — это сигнал», — подчеркнул экс-премьер.