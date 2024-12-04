Украина рискует остаться без помощи одной из стран НАТО
Reuters: Кэлин Джеорджеску прекратит помощь Украине в случае победы на выборах
Победивший в первом туре президентских выборов в Румынии независимый кандидат Кэлин Джеорджеску пообещал лишить Украину помощи в случае его окончательной победы во втором туре. Такое обещание политик дал в интервью агентству Reuters.
«Когда я стану президентом, то прекращу дальнейшую военную помощь Украине, потому что эффективность от предоставления Киеву финансирования Европейским союзом является крайне сомнительной <…> Румыния не обязана придерживаться обязательств НАТО по расходам на оборону», — подчеркнул он.
Джеорджеску также отметил, что одной из ключевых целей его внешней политики станет «немедленное прекращение украинского конфликта».
Напомним, ранее сторонник укрепления связей с Россией Кэлин Джеорджеску и действующий премьер-министр Румынии Марчел Чолаку прошли во второй тур президентских выборов страны. При этом Чолаку уступил своему сопернику по результатам первого тура, не заняв лидирующую позицию.
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