Независимый кандидат Кэлин Джеорджеску занимает лидирующие позиции в первом туре президентских выборов в Румынии, несмотря на обвинения местных СМИ в его пророссийских взглядах. Наши коллеги из РИА «Новости» собрали высказывания политика, с которыми он выступал на выборах.

Джеорджеску утверждает, что у него нет прямых связей с Россией, но он испытывает интерес к русской культуре. Кандидат считает, что Румыния могла бы извлечь выгоду из налаживания хороших отношений с Москвой, подчеркивая важность сотрудничества со всеми крупными державами, такими как Китай, США и Россия. Он также отметил, что членство Румынии в НАТО и ЕС не обеспечило стране необходимую защиту.

По словам Джеорджеску, Румыния не может игнорировать серьезные последствия военных конфликтов в регионе, поскольку она не готова к подобным вызовам. Он считает, что «шанс Румынии — это российская мудрость» .

Кандидат также комментирует события на Украине, рассматривая действия России как защиту своих граждан. Он считает, что Россия хорошо подготовлена к возможным конфликтам и умеет избегать ловушек. Джеорджеску отмечает, что русские — мастера стратегии и знают, как действовать в сложных ситуациях.

Еще до начала своей избирательной кампании он положительно высказывался о президенте России Владимире Путине, называя его «лидером среди лидеров» и отмечая его любовь к стране и дипломатические навыки.

Учитывая все вышесказанное, Джеорджеску акцентирует внимание на том, что в случае своей победы на выборах он сосредоточится на решении внутренних проблем Румынии, а не на помощи Украине.

«Я борюсь за пост президента Румынии, а не Украины. У нас есть более серьезные проблемы: 20% румын живут в бедности, у нас тысячи наркоманов. Это реальные проблемы, и я намерен ими заниматься» , — подчеркивает он.