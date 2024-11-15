В Румынии захотели расчленить Молдавию вместе с Украиной

В Румынии предложили идею о ликвидации Молдавии и разделении её на две части. Такой инициативой поделился румынский социолог Дан Дунгачиу в эфире местного телевидения.

По словам специалиста, это решение может быть связано с вероятными переговорами США и России по теме разделения сферы влияния в регионе. Социолог выразил мнение, что Румынию не собираются приглашать для участия в возможных переговорах. Дунгачиу отметил, что было бы разумнее разделить и упразднить Молдавию вместе с Украиной.