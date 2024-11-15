В Румынии захотели расчленить Молдавию вместе с Украиной
Румынский социолог Дунгачиу предложил разделить и упразднить Молдавию
В Румынии предложили идею о ликвидации Молдавии и разделении её на две части. Такой инициативой поделился румынский социолог Дан Дунгачиу в эфире местного телевидения.
По словам специалиста, это решение может быть связано с вероятными переговорами США и России по теме разделения сферы влияния в регионе. Социолог выразил мнение, что Румынию не собираются приглашать для участия в возможных переговорах. Дунгачиу отметил, что было бы разумнее разделить и упразднить Молдавию вместе с Украиной.
По его словам, в таком случае Бессарабия (правый берег реки Днестр) отойдёт Румынии из-за наличия здесь этнического румынского большинства. А Приднестровье (левый берег Днестра) перейдёт к Украине, тогда Румыния сможет укрепить свои позиции в регионе, отметит социолог.
Напомним, что в декабре 2023 года страны ЕС решили начать переговоры по вступлению Молдавии и Украины в объединение. В Кремле отметили, что оба государства не соответствуют критериям вступления в ЕС. Эксперты считают, что процесс присоединения стран закончится ничем. В июне 2024 года Молдавия вслед за Незалежной формально начала переговоры о приёме в ЕС.
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