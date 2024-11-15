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Регион
15 ноября, 15:50

В Румынии захотели расчленить Молдавию вместе с Украиной

Румынский социолог Дунгачиу предложил разделить и упразднить Молдавию

В Румынии предложили идею о ликвидации Молдавии и разделении её на две части. Такой инициативой поделился румынский социолог Дан Дунгачиу в эфире местного телевидения.

По словам специалиста, это решение может быть связано с вероятными переговорами США и России по теме разделения сферы влияния в регионе. Социолог выразил мнение, что Румынию не собираются приглашать для участия в возможных переговорах. Дунгачиу отметил, что было бы разумнее разделить и упразднить Молдавию вместе с Украиной.

По его словам, в таком случае Бессарабия (правый берег реки Днестр) отойдёт Румынии из-за наличия здесь этнического румынского большинства. А Приднестровье (левый берег Днестра) перейдёт к Украине, тогда Румыния сможет укрепить свои позиции в регионе, отметит социолог.

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Напомним, что в декабре 2023 года страны ЕС решили начать переговоры по вступлению Молдавии и Украины в объединение. В Кремле отметили, что оба государства не соответствуют критериям вступления в ЕС. Эксперты считают, что процесс присоединения стран закончится ничем. В июне 2024 года Молдавия вслед за Незалежной формально начала переговоры о приёме в ЕС.

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Shutterstock / FOTODOM / The Art of Pics

Дарья Нарыкова
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