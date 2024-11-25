Сторонник России лидирует на президентских выборах в Румынии

Сторонник дружеских отношений с Россией Кэлин Джеорджеску и действующий премьер-министр Марчел Чолаку вышли во второй тур президентских выборов в Румынии. При этом глава кабмина уступил сопернику лидерскую позицию. Об этом сообщил ЦИК республики после подсчёта 82,6% голосов.