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24 ноября, 22:44

Сторонник России лидирует на президентских выборах в Румынии

Джеорджеску и Чолаку вышли во второй тур президентских выборов в Румынии

Кэлин Джеорджеску. Обложка © calingeorgescu.ro

Кэлин Джеорджеску. Обложка © calingeorgescu.ro

Сторонник дружеских отношений с Россией Кэлин Джеорджеску и действующий премьер-министр Марчел Чолаку вышли во второй тур президентских выборов в Румынии. При этом глава кабмина уступил сопернику лидерскую позицию. Об этом сообщил ЦИК республики после подсчёта 82,6% голосов.

По последним данным, в активе Джеорджеску 22,05% голосов, а его главного оппонента поддержали 21,92% избирателей. Противницу сотрудничества с РФ Елену Ласкони выбрали 15,18% граждан, а председателя «Союза за объединение румын» Джордже Симиона — 14,88%. Обработка бюллетеней продолжается.

Власти Молдавии похвастались, что прослушивали граждан во время выборов
Власти Молдавии похвастались, что прослушивали граждан во время выборов

Уже 26 января выборы президента стартуют и в Белоруссии. Исходя из тревожного опыта прошлого голосования, власти страны заблаговременно провели учения с участием сотрудников государственной системы реагирования, а также пообещали радикально бороться с любыми попытками дестабилизировать обстановку.

Илья Пушкарев
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