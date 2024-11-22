«Отключим вообще»: Лукашенко пригрозил оставить Белоруссию без Интернета в случае протестов

В августе 2020 года во время бушевавших в Белоруссии протестов происходило временное отключение Интернета. Президент Александр Лукашенко пояснил, какие были для того причины, а также заявил, что в случае повторения подобных беспорядков, власти его совсем отключат.

«Скажу откровенно, что это [отключение интернета] практически всегда было с моего разрешения. Когда у тебя две проблемы, ты начинаешь взвешивать. На этой чаше весов была страна. <...> Если это повторится, отключим вообще», — заявил президент в ходе встречи со студентами ряда вузов гуманитарного профиля, его слова передаёт телеграм-канал «Пул Первого».