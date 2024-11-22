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22 ноября, 11:35

«Отключим вообще»: Лукашенко пригрозил оставить Белоруссию без Интернета в случае протестов

Лукашенко заявил об отключении Интернета в Белоруссии на время протестов 2020-го

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

В августе 2020 года во время бушевавших в Белоруссии протестов происходило временное отключение Интернета. Президент Александр Лукашенко пояснил, какие были для того причины, а также заявил, что в случае повторения подобных беспорядков, власти его совсем отключат.

«Скажу откровенно, что это [отключение интернета] практически всегда было с моего разрешения. Когда у тебя две проблемы, ты начинаешь взвешивать. На этой чаше весов была страна. <...> Если это повторится, отключим вообще», — заявил президент в ходе встречи со студентами ряда вузов гуманитарного профиля, его слова передаёт телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко провёл уже вторую массовую амнистию для участников протестов 2020 года
Лукашенко провёл уже вторую массовую амнистию для участников протестов 2020 года

Ранее Life.ru рассказывал, что массовые протесты в Белоруссии начались на фоне выборов президента в августе 2020 года, когда Лукашенко победил с большим отрывом. Оппозиция начала устраивать постоянные митинги, в ходе которых протестующие нападали на полицию, несколько человек даже погибло.

Мария Любицкая
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