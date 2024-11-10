Власти Молдавии похвастались, что прослушивали граждан во время выборов

Во время выборов президента и референдума по интеграции в Европейский Союз полиция Молдавии занималась масштабным мониторингом граждан, включая слежку и прослушивание телефонов. По словам главы Генерального инспектората полиции страны генерала Виорела Чернэуцяну, под наблюдением оказались «сотни, если не тысячи» граждан, что потребовало больших ресурсов и финансовых затрат.

Чернэуцяну сообщил, что для организации слежки за 300-400 гражданами требовались значительные людские и технические ресурсы. Он также добавил, что современное оборудование полиции позволяет получать доступ к сообщениям на мобильных телефонах, даже если они были удалены.

«Неважно, удаляешь ты с телефона приложение или сообщения, которые получил, мы всё равно видим его в онлайн-сфере через наши системы», — заявил Чернэуцяну в интервью изданию Ziarul de Garda.