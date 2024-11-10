Власти Молдавии похвастались, что прослушивали граждан во время выборов
Глава полиции Молдавии Чернэуцяну: В ходе выборов прослушивались сотни граждан
Во время выборов президента и референдума по интеграции в Европейский Союз полиция Молдавии занималась масштабным мониторингом граждан, включая слежку и прослушивание телефонов. По словам главы Генерального инспектората полиции страны генерала Виорела Чернэуцяну, под наблюдением оказались «сотни, если не тысячи» граждан, что потребовало больших ресурсов и финансовых затрат.
Чернэуцяну сообщил, что для организации слежки за 300-400 гражданами требовались значительные людские и технические ресурсы. Он также добавил, что современное оборудование полиции позволяет получать доступ к сообщениям на мобильных телефонах, даже если они были удалены.
«Неважно, удаляешь ты с телефона приложение или сообщения, которые получил, мы всё равно видим его в онлайн-сфере через наши системы», — заявил Чернэуцяну в интервью изданию Ziarul de Garda.
По словам генерала, полиция якобы начала усиленные следственные мероприятия весной прошлого года, когда появились подозрения о попытках подкупа избирателей со стороны запрещённой партии «Шор». На сегодня по делам о незаконном финансировании политических схем возбуждено 59 уголовных дел, в том числе несколько дел, открытых ещё в прошлом году. Чернэуцяну также пожаловался, что работе полиции часто «мешают бюрократические процедуры, необходимость запрашивать прокуратуру и суд для применения специальных мер наблюдения».
Нопомним, 3 ноября в Молдавии прошёл второй тур президентских выборов. После подсчёта всех протоколов победу одержала действующий президент Майя Санду, набравшая 55,33% голосов, в то время как бывший генпрокурор Александр Стояногло получил 44,67%. При этом внутри страны за Стояногло проголосовали 51,19% избирателей, а за Санду — 48,81%. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) отказалась признать итоги голосования, а оппозиционный блок «Победа» планирует оспорить результаты в суде. Недавно ЦИК Молдавии официально утвердил итоги выборов.
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