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Регион
9 ноября, 13:14

ЦИК Молдавии утвердил итоги президентских выборов

ЦИК Молдавии официально объявил Майю Санду победителем на выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила итоги прошедших президентских выборов и сообщила, что Майю Санду во второй избрали главой государства.

«Избранным объявляется кандидат Майя Санду, выдвинутый партией «Партия действия и солидарности», набравший наибольшее количество голосов во втором туре — 930 139 голосов», — огласила решение председатель ЦИК Молдавии Анжелика Караман.

Постановление ЦИК вступает в силу с сегодняшнего дня и направляется на утверждение в Конституционный суд. При этом в течение трёх дней оно может быть обжаловано в Апелляционной палате Кишинёва.

Напомним, что 3 ноября состоялся второй тур президентских выборов в Молдавии. После обработки всех протоколов победила действующая глава государства Майя Санду, набравшая 55,33% голосов. Бывший генпрокурор Александр Стояногло получил 44,67%, хотя внутри страны его поддержали 51,19% избирателей, а Санду — 48,81%. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) отказалась признать результаты. Оппозиционный блок «Победа» намерен оспорить результаты в суде. ЦИК Молдавии не признал существенные нарушения на выборах, хотя, например, жителям Приднестровья пришлось пешком добираться до избирательных участков из-за перекрытия моста.

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Сайт президента Молдавии

Наталья Демьянова
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