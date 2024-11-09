ЦИК Молдавии утвердил итоги президентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила итоги прошедших президентских выборов и сообщила, что Майю Санду во второй избрали главой государства.

Постановление ЦИК вступает в силу с сегодняшнего дня и направляется на утверждение в Конституционный суд. При этом в течение трёх дней оно может быть обжаловано в Апелляционной палате Кишинёва.