В Кремле прокомментировали возможную судьбу Приднестровья после скандальной победы Санду
Песков: Кремль видит отсутствие у Кишинёва конструктивного подхода к судьбе ПМР
Кремль фиксирует отсутствие у властей Молдавии конструктивного подхода к решению проблемы Приднестровья. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы видим отсутствие какого-либо конструктивного подхода в Кишиневе к этой проблеме», — сказал представитель Кремля журналистам, комментируя возможную судьбу региона после выборов президента Молдавии.
Песков отметил, что большинство жителей ПМР не смогли проголосовать на выборах. По его словам, они не склонны к поддержке действующих властей Молдавии, и это проблема, которая требует серьёзных усилий.
Напомним, что 3 ноября состоялся второй тур президентских выборов в Молдавии. После обработки всех протоколов победила действующая глава государства Майя Санду, набравшая 55,33% голосов. Бывший генпрокурор Александр Стояногло получил 44,67%, хотя внутри страны его поддержали 51,19% избирателей, а Санду — 48,81%. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) отказалась признать результаты. Оппозиционный блок «Победа» намерен оспорить результаты в суде. ЦИК Молдавии не признал существенные нарушения на выборах, хотя, например, жителям Приднестровья пришлось пешком добираться до избирательных участков из-за перекрытия моста.
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