В Кремле прокомментировали возможную судьбу Приднестровья после скандальной победы Санду

Кремль фиксирует отсутствие у властей Молдавии конструктивного подхода к решению проблемы Приднестровья. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видим отсутствие какого-либо конструктивного подхода в Кишиневе к этой проблеме», — сказал представитель Кремля журналистам, комментируя возможную судьбу региона после выборов президента Молдавии.

Песков отметил, что большинство жителей ПМР не смогли проголосовать на выборах. По его словам, они не склонны к поддержке действующих властей Молдавии, и это проблема, которая требует серьёзных усилий.