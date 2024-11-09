«Надела жёлтые перчатки»: Санду назначила прокурором человека, посадившего её экс-соперника

Главой Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии по указу президента страны Майи Санду назначен Виктор Фуртунэ, который три года назад незаконно арестовал экс-генпрокурора Александра Стояногло — соперника Санду на недавних выборах главы государства. Об этом рассказал экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

«Санду обещала, что снимет белые перчатки. Сняла — и надела «жёлтые». И назначила главой Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) Виктора Фуртунэ, который в 2021 году посадил Александра Стояногло. Это и есть ваша «реформа юстиции?» — заявил Додон в своем Telegram-канале.