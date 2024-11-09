«Надела жёлтые перчатки»: Санду назначила прокурором человека, посадившего её экс-соперника
Додон: Санду назначила главой PCCOCS незаконного посадившего Стояногло прокурора
Главой Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии по указу президента страны Майи Санду назначен Виктор Фуртунэ, который три года назад незаконно арестовал экс-генпрокурора Александра Стояногло — соперника Санду на недавних выборах главы государства. Об этом рассказал экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон.
«Санду обещала, что снимет белые перчатки. Сняла — и надела «жёлтые». И назначила главой Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) Виктора Фуртунэ, который в 2021 году посадил Александра Стояногло. Это и есть ваша «реформа юстиции?» — заявил Додон в своем Telegram-канале.
Стояногло с 2019 года занимал должность Генпрокурора молдавии. В 2021 году его арестовали за якобы злоупотребление служебным положением. Однако вину чиновника не удалось доказать в суде. В этом году экс-генпрокурор баллотировался на пост президента Молдавии, однако лидером страны вновь стала Майя Санду.
Напомним, что 3 ноября состоялся второй тур президентских выборов в Молдавии. По итогам обработки всех голосов победила действующая глава государства Майя Санду, набравшая 55,33%. Экс-генпрокурор Александр Стояногло получил 44,67%, хотя внутри страны его поддержали 51,19% избирателей, а Санду — 48,81%. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) отказалась признать результаты. Оппозиционный блок «Победа» намерен оспорить их результаты в суде. ЦИК Молдавии не признал существенные нарушения на выборах, хотя, например, жителям Приднестровья пришлось пешком добираться до избирательных участков из-за перекрытия моста. Сегодня Центризбирком утвердил итоги выборов.
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