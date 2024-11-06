Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет утверждает, что во время выборов в Молдавии жители стали свидетелями государственного переворота. Об этом он сообщил в беседе с РИА «Новости».

«Фактически под яркой ширмой жёстко контролируемых извне выборов в Молдавии открыто произошёл государственный переворот, поэтому легитимности сегодня у Санду не больше, чем у просроченного президента Зеленского», — заявил Шеремет.

Он указал, что у Молдавии отобрали её суверенитет и государственность, а одержавшая победу Майя Санду не является президентом, которого на самом деле выбрали жители страны.