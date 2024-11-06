В Госдуме констатировали госпереворот в Молдавии
Депутат Шеремет: Во время выборов в Молдавии фактически случился госпереворот
Майя Санду. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет утверждает, что во время выборов в Молдавии жители стали свидетелями государственного переворота. Об этом он сообщил в беседе с РИА «Новости».
«Фактически под яркой ширмой жёстко контролируемых извне выборов в Молдавии открыто произошёл государственный переворот, поэтому легитимности сегодня у Санду не больше, чем у просроченного президента Зеленского», — заявил Шеремет.
Он указал, что у Молдавии отобрали её суверенитет и государственность, а одержавшая победу Майя Санду не является президентом, которого на самом деле выбрали жители страны.
«Считаю, что в складывающихся обстоятельствах нельзя признавать Санду президентом, выбранным путём свободного волеизъявления народа, тем самым не поддерживая политический терроризм, попирающий права человека и международные принципы плебисцита», — заявил парламентарий.
Ранее стало известно, что Майя Санду, набрав 55% голосов, одержала победу на выборах президента Молдавии. Отдельного внимания здесь заслуживает тот факт, что молдаване в своей стране проголосовали именно за её оппонента Стояногло, но из-за голосов зарубежной диаспоры выиграла всё равно Санду. Теперь оппозиция планирует продолжить борьбу с узурпацией, а уходящий президент США Байден поздравил политика с переизбранием, заявив, что Россия едва не уничтожила демократию в Молдавии.