«Гигантская манипуляция»: Санду выиграла выборы благодаря поддержке США и ЕС, заявили во Франции
Политик Филиппо: Победа Санду на выборах в Молдавии обеспечена Евросоюзом и США
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо уверен, что к президентским выборам в Молдавии приложили руку США и ЕС. Он заявил, что лидерство Майи Санду на выборах обеспечено её отношением к Евросоюзу и НАТО.
«Санду, ориентирующаяся на Евросоюз и НАТО, была избрана зарубежной диаспорой и проиграла своему сопернику в самой Молдавии (...) ЕС — это гигантская манипуляция выборами», — указал Филиппо в соцсети Х.
Напомним, что второй тур выборов президента в Молдавии состоялся наканун, 3 ноября. Сегодня стало известно, что после обработки 100% протоколов выиграла нынешний лидер страны Майя Санду с результатом 55,33% голосов избирателей. Её главный противник бывший генпрокурор Александр Стояногло получил 44,67% голосов. При этом внутри самой Молдавии победу одержал Стояногло с результатом 51,19%. Санду внутри страны получила 48,81%. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ), от которой выдвигался Стояногло, уже заявила о непризнании результатов выборов.
Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis