По стопам Санду: Армения может повторить молдавский трюк на выборах

Некоторые страны бывшего СССР вслед за Молдавией могут повторить избирательную практику, при которой решающими становятся голоса западной диаспоры. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Сергей Станкевич. Он напомнил, что сегодня за пределами Украины живут миллионы граждан, на голоса, возможно, рассчитывает Владимир Зеленский.

По стопам Майи Санду, одержавшей победу за счёт поддержки из-за рубежа, мог бы пойти и Михаил Саакашвили, если бы оставался у власти в Грузии. Также политолог обратил внимание на огромную армянскую диаспору на Западе.