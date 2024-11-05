По стопам Санду: Армения может повторить молдавский трюк на выборах
Политолог Станкевич: Армения может повторить практику Молдавии на выборах
Некоторые страны бывшего СССР вслед за Молдавией могут повторить избирательную практику, при которой решающими становятся голоса западной диаспоры. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Сергей Станкевич. Он напомнил, что сегодня за пределами Украины живут миллионы граждан, на голоса, возможно, рассчитывает Владимир Зеленский.
По стопам Майи Санду, одержавшей победу за счёт поддержки из-за рубежа, мог бы пойти и Михаил Саакашвили, если бы оставался у власти в Грузии. Также политолог обратил внимание на огромную армянскую диаспору на Западе.
«Такая же угроза могла бы возникнуть, например, в Армении. Надеюсь, что не возникнет, но там тоже огромная диаспора, живущая на западе, за счёт которой, если её таким образом использовать, можно тоже решать вопрос о власти», — отметил эксперт.
Напомним, по итогам второго тура выборов президента в Молдавии победила действующая глава государства Майя Санду, набравшая 55,33% голосов. Бывший генпрокурор Александр Стояногло получил 44,67%, однако внутри страны его поддержали 51,19% избирателей, в отличии от Санду (48,81%). Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) отказалась признать результаты выборов.
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