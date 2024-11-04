Байден в поздравлении Санду не смог удержаться от новых обвинений в адрес России

Президент США Джо Байден поздравил президента Молдавии Майю Санду с победой на выборах. Он назвал её переизбрание «историческим» и заявил, что граждане страны реализовали своё избирательно право. Также лидер США заявил, что Россия якобы пыталась повлиять на результаты выборов.

«Поздравляю Майю Санду с ее историческим переизбранием на пост президента Молдавии. В воскресенье народ республики пришел на избирательные участки и проголосовал за путь Санду, за ее представления о безопасной, процветающей и демократической стране», — заявил Байден.