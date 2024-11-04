Байден в поздравлении Санду не смог удержаться от новых обвинений в адрес России
Байден поздравил Санду с победой и обвинил РФ в «подрыве демократии» в Молдавии
Президент США Джо Байден поздравил президента Молдавии Майю Санду с победой на выборах. Он назвал её переизбрание «историческим» и заявил, что граждане страны реализовали своё избирательно право. Также лидер США заявил, что Россия якобы пыталась повлиять на результаты выборов.
«Поздравляю Майю Санду с ее историческим переизбранием на пост президента Молдавии. В воскресенье народ республики пришел на избирательные участки и проголосовал за путь Санду, за ее представления о безопасной, процветающей и демократической стране», — заявил Байден.
Напомним, что после обработки 100% протоколов во втором туре выборов президента Молдавии побеждает действующий лидер страны Май Санду. Она набрала 55,33% голосов избирателей. Экс-генпрокурор страны Александр Стояногло набрал 44,67%. При этом внутри самой Молдавии он одержал победу с результатом 51,19%. Санду внутри страны получила 48,81%. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ), от которой выдвигался Стояногло, уже заявила о непризнании результатов выборов.
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