У Трампа есть три варианта плана по Украине: СМИ раскрыли детали каждого
Reuters: Команда Трампа предложила три варианта плана по Украине
Избранный президент США Дональд Трамп вместе с командой подготовил три плана по урегулированию украинского конфликта, один из которых включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России. По этому плану также должен быть снят вопрос о членстве Киева в НАТО.
«Один из бывших сотрудников национальной обороны Трампа, участвовавший в передаче власти, сказал, что есть три основных предложения: план Келлога, одно от избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и ещё одно, выдвинутое Ричардом Гренеллом, бывшим директором национальной разведки», — сообщает Reuters.
Прямо сейчас советники Трампа публично обсуждают предложения по окончанию конфликта. Гренелл предложил создать автономные зоны на востоке Украины в рамках мирного соглашения. Бывший директор национальной разведки также считает, что членство Киева в НАТО не входит в интересы США.
В плане Келлога, разработанного в соавторстве с бывшим чиновником Совета национальной безопасности Фредом Фляйцем, сообщается, что необходимо заморозить линию фронта, которая будет существовать на момент урегулирования конфликта. Предложение Вэнса же может предусматривать демилитаризацию линии демаркации между РФ и Украиной. По его плану, России также гарантируют, что Киев не вступит в НАТО.
Кроме того, была предусмотрена постепенная отмена санкций и нормализация отношений меду США и Россией, в случае заключения мира «приемлемого для Украины».
Однако по данным Reuters, некоторые элементы предложений, скорее всего, «столкнутся с сопротивлением» со стороны Зеленского. Экс-комик сделал приглашение в НАТО обязательной частью своего «плана победы».
Ранее в Сети опубликовали план администрации Трампа по урегулированию на Украине. Согласно информации Центра восточных исследований М. Карпия в Варшаве, авторами предложения по разрешению конфликта являются Кит Келлог, вероятный будущий специальный посланник Белого дома по России и Украине, и бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц. Одним из ключевых аспектов плана является необходимость давления на Москву и Киев для начала переговоров и достижения прекращения огня.
По данным СМИ, власти Украины, представители Европейского Союза и некоторые законодатели в США выступят против предложений Трампа по разрешению конфликта. План изначально предполагал, что Украина не вступит в НАТО. В результате у избранного президента США может оказаться меньше возможностей для давления на Киев, чем он ожидал, чтобы «заставить его сесть за стол переговоров».
ТАСС / AP / Alex Brandon