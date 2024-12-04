Избранный президент США Дональд Трамп вместе с командой подготовил три плана по урегулированию украинского конфликта, один из которых включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России. По этому плану также должен быть снят вопрос о членстве Киева в НАТО.

«Один из бывших сотрудников национальной обороны Трампа, участвовавший в передаче власти, сказал, что есть три основных предложения: план Келлога, одно от избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и ещё одно, выдвинутое Ричардом Гренеллом, бывшим директором национальной разведки», — сообщает Reuters.

Прямо сейчас советники Трампа публично обсуждают предложения по окончанию конфликта. Гренелл предложил создать автономные зоны на востоке Украины в рамках мирного соглашения. Бывший директор национальной разведки также считает, что членство Киева в НАТО не входит в интересы США.

В плане Келлога, разработанного в соавторстве с бывшим чиновником Совета национальной безопасности Фредом Фляйцем, сообщается, что необходимо заморозить линию фронта, которая будет существовать на момент урегулирования конфликта. Предложение Вэнса же может предусматривать демилитаризацию линии демаркации между РФ и Украиной. По его плану, России также гарантируют, что Киев не вступит в НАТО.

Кроме того, была предусмотрена постепенная отмена санкций и нормализация отношений меду США и Россией, в случае заключения мира «приемлемого для Украины».

Однако по данным Reuters, некоторые элементы предложений, скорее всего, «столкнутся с сопротивлением» со стороны Зеленского. Экс-комик сделал приглашение в НАТО обязательной частью своего «плана победы».

Ранее в Сети опубликовали план администрации Трампа по урегулированию на Украине. Согласно информации Центра восточных исследований М. Карпия в Варшаве, авторами предложения по разрешению конфликта являются Кит Келлог, вероятный будущий специальный посланник Белого дома по России и Украине, и бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц. Одним из ключевых аспектов плана является необходимость давления на Москву и Киев для начала переговоров и достижения прекращения огня.