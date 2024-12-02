В администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа разработали план по урегулированию конфликта на Украине, получивший название «План Келлога». Предполагаемый документ опубликован на портале OSW Report, однако его достоверность остаётся под вопросом. Основная цель плана — прекратить попытки Запада изолировать России и восстановить дипломатические отношения между Вашингтоном и Москвой.

Согласно информации Центра восточных исследований М. Карпия в Варшаве, авторами предложения по разрешению российско-украинского конфликта являются Кит Келлог, назначенный специальным посланником Белого дома по России и Украине, и бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц. Одним из ключевых аспектов плана является необходимость давления на Москву и Киев для начала переговоров и достижения прекращения огня.

«План Келлога» предлагает отложить вступление Украины в НАТО на 10 лет, сохранить за Россией контролируемые ею территории и поэтапно отменять санкции в обмен на заключение мирных соглашений, приемлемых для Украины.

Дополнительные меры включают продолжение военной поддержки Украины со стороны США и предоставление двусторонних гарантий безопасности. При этом подчеркивается, что Украина не должна официально признавать российский контроль над удерживаемыми территориями, но ей рекомендуется воздерживаться от попыток изменить статус-кво силой.