Спецпред Трампа по Украине предложил стратегию мира, которая порадует Путина, пишут СМИ
CNN: План спецпредставителя Трампа по Украине может понравиться Путину
Кит Келлог. Обложка © X / Keith Kellogg
Дональд Трамп, готовясь к своему президентскому сроку, назначил бывшего советника по национальной безопасности Кита Келлога специальным представителем по Украине и выбрал конкретный подход к завершению конфликта. Об этом сообщает CNN.
По мнению CNN, предложенный Келлогом план может быть выгоден российскому президенту Владимиру Путину, но грозит разрушением западного единства. Основные положения стратегии включают заморозку линий фронта, прекращение огня и создание демилитаризованной зоны. В обмен Россия получит частичное снятие санкций, а членство Украины в НАТО будет отложено на неопределенный срок.
Келлог в том числе подчеркивал, что США не могут позволить себе дальнейшее вовлечение в украинский конфликт из-за истощения собственного арсенала. По его мнению, это ставит под угрозу способность Америки реагировать на возможные действия Китая.
Напомним, 27 ноября Трамп предложил назначить генерала Кита Келлога спецпредставителем по Украине. Генерал уже озвучил стратегию решения украинского конфликта. По его словам, мир необходимо установить силовым путём.