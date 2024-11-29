Спецпред Трампа по Украине предложил стратегию мира, которая порадует Путина, пишут СМИ

Дональд Трамп, готовясь к своему президентскому сроку, назначил бывшего советника по национальной безопасности Кита Келлога специальным представителем по Украине и выбрал конкретный подход к завершению конфликта. Об этом сообщает CNN.

По мнению CNN, предложенный Келлогом план может быть выгоден российскому президенту Владимиру Путину, но грозит разрушением западного единства. Основные положения стратегии включают заморозку линий фронта, прекращение огня и создание демилитаризованной зоны. В обмен Россия получит частичное снятие санкций, а членство Украины в НАТО будет отложено на неопределенный срок.