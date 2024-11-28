«Мир через силу»: Советник Трампа озвучил стратегию решения украинского конфликта
Советник Трампа Келлог: На Украине будет реализована система «мира через силу»
Кит Келлог. Обложка © ТАСС / АР / Andrew Harnik
Мир в украинском конфликте необходимо установить силовым путём. С таким заявлением выступил будущий спецпосланник по Украине Кит Келлог, когда описывал свою работу. Занять должность он сможет после инаугурации новоизбранного лидера США Дональда Трампа.
«Это привилегия всей моей жизни — работать на президента Трампа. Я с нетерпением жду возможности начать работу над реализацией «мира через силу», одновременно отстаивая интересы США», — отметил он.
С подобной политикой «мира через силу» выступал бывший президент Штатов Рональд Рейган, и её за основу взял Дональд Трамп.
Недавно немецкие депутаты из фракции «Левые» Грегор Гизи и Дитмар Барч обратились к властям Германии с прошением урегулировать украинский конфликт и предъявить предложение о перемирии уже к Рождеству. Они уверены, что поставки ракет не приведут к миру.