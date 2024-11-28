Советник Трампа предложил условия прекращения огня на Украине
Уолтц изучает варианты прекращения огня на время переговоров Москвы и Киева
Майк Уолтц. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / michaelwaltz
Будущий советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц исследует возможности по прекращению боевых действий на Украине на время переговоров. О планах политика сообщает телеканал CNN.
«Детали стратегии прорабатываются, но чиновники Трампа, вероятно, будут продвигать прекращение огня на ранних стадиях, пока стороны ведут переговоры», — говорится в публикации.
Издание отмечает, что пока рано рассуждать о стратегии команды Трампа касательно украинского конфликта. Уолтц допускает возможность сценария, в котором Киев получит оружие лишь сев за стол переговоров.
Недавно первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова усомнилась, что переговоры России и США по Украине могут случиться до конца года. Несмотря на громкие речи Дональда Трампа — успеть до Нового года практически невозможно.