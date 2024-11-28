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28 ноября, 09:00

Советник Трампа предложил условия прекращения огня на Украине

Уолтц изучает варианты прекращения огня на время переговоров Москвы и Киева

Майк Уолтц. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / michaelwaltz

Майк Уолтц. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / michaelwaltz

Будущий советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц исследует возможности по прекращению боевых действий на Украине на время переговоров. О планах политика сообщает телеканал CNN.

«Детали стратегии прорабатываются, но чиновники Трампа, вероятно, будут продвигать прекращение огня на ранних стадиях, пока стороны ведут переговоры», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что пока рано рассуждать о стратегии команды Трампа касательно украинского конфликта. Уолтц допускает возможность сценария, в котором Киев получит оружие лишь сев за стол переговоров.

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Недавно первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова усомнилась, что переговоры России и США по Украине могут случиться до конца года. Несмотря на громкие речи Дональда Трампа — успеть до Нового года практически невозможно.

Николай Рюмин
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