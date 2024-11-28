Заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер, вернувшись из поездки в Донбасс, выразил мнение, что украинские военные осознают тупиковую ситуацию в конфликте с Россией и считают, что единственным выходом могут стать переговоры.

Журналист охарактеризовал ситуацию для Вооруженных Сил Украины как «кошмар», отметив быстрое продвижение российских войск. По его наблюдениям, украинские военные чувствуют себя оставленными как Западом, так и своим правительством, и ситуация становится все более тяжелой.

«На мой взгляд, война зашла в тупик. В последние три-четыре месяца мы были вынуждены отступать. Россияне увеличивают свои усилия, у них есть ресурсы для продолжения конфликта. Они численно превосходят нас. Нам необходимо завершить эту войну и начать диалог, но при этом мы не готовы жертвовать своей территорией», - приводит Ронцхаймер слова украинского бойца, участвующего в боях на Красноармейском направлении.

Кроме того, украинские военные признались Ронцхаймеру, что значительно уступают российской армии в количестве вооружений, боеприпасов и численности личного состава.