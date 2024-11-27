Трамп выбрал своим спецпредставителем по Украине 80-летнего генерала

Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога своим специальным представителем по Украине. Об этом республиканец сообщил в социальной сети Truth Social.

«Я очень рад предложить кандидатуру генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального посланника по Украине и России. Вместе мы обеспечим мир через силу и сделаем Америку и весь мир снова безопасным», — заявил Трамп.

Ещё одним кандидатом на должность спецпосланника по Украине считался Ричард Гренелл, бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки при Трампе и экс-посол в ФРГ. Некоторые источники считали его главным претендентом на должность. Гренелл выступал за создание «автономных зон» для завершения конфликта. Также он призывал Украину отказаться от вступления в НАТО и хотел изменить размер военной помощи Киеву.