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27 ноября, 18:08

Трамп выбрал своим спецпредставителем по Украине 80-летнего генерала

Трамп предложил назначить генерала Кита Келлога спецпредставителем по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога своим специальным представителем по Украине. Об этом республиканец сообщил в социальной сети Truth Social.

«Я очень рад предложить кандидатуру генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального посланника по Украине и России. Вместе мы обеспечим мир через силу и сделаем Америку и весь мир снова безопасным», — заявил Трамп.

Ещё одним кандидатом на должность спецпосланника по Украине считался Ричард Гренелл, бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки при Трампе и экс-посол в ФРГ. Некоторые источники считали его главным претендентом на должность. Гренелл выступал за создание «автономных зон» для завершения конфликта. Также он призывал Украину отказаться от вступления в НАТО и хотел изменить размер военной помощи Киеву.

Келлог же в период первого президентства Трампа работал в Совете национальной безопасности, где был советником по вопросам нацбезопасности при вице-президенте Майке Пенсе.

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ТАСС / Zuma

Полина Никифорова
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