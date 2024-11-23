Трамп может назначить экс-посла США на пост спецпредставителя по Украине

Победивший на выборах в президенты США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения бывшего директора национальной разведки Штатов Ричарда Гренелла на должность спецпредставителя по Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Как указано, Трамп рассматривает создание новой должности специального представителя, фокусирующегося исключительно на урегулировании украинского конфликта. Однако согласно источникам, решение ещё не принято, и Гренелл является лишь одним из возможных кандидатов.

В публикации отмечается, что Гренелл, который ранее занимал пост посла США в Германии и временно исполнял обязанности директора национальной разведки в первый срок Трампа, может сыграть «ключевую роль в усилиях по прекращению конфликта, если его кандидатура будет утверждена».