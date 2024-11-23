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23 ноября, 04:44

Трамп может назначить экс-посла США на пост спецпредставителя по Украине

Reuters: Трамп рассматривает Ричарда Гренелла на должность спецпреда по Украине

Ричард Гренелл и Дональд Трамп. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / richardgrenell

Ричард Гренелл и Дональд Трамп. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / richardgrenell

Победивший на выборах в президенты США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения бывшего директора национальной разведки Штатов Ричарда Гренелла на должность спецпредставителя по Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Как указано, Трамп рассматривает создание новой должности специального представителя, фокусирующегося исключительно на урегулировании украинского конфликта. Однако согласно источникам, решение ещё не принято, и Гренелл является лишь одним из возможных кандидатов.

В публикации отмечается, что Гренелл, который ранее занимал пост посла США в Германии и временно исполнял обязанности директора национальной разведки в первый срок Трампа, может сыграть «ключевую роль в усилиях по прекращению конфликта, если его кандидатура будет утверждена».

Медведев считает, что прагматик Трамп способен урегулировать украинский конфликт
Медведев считает, что прагматик Трамп способен урегулировать украинский конфликт

Тем временем Трамп выбрал нового главу Министерства финансов США. На эту должность он выдвинул инвестора Скотта Бессента.

Анатолий Цейко
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