Медведев считает, что прагматик Трамп способен урегулировать украинский конфликт

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что избранный президент США Дональд Трамп способен добиться урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Мы считаем Трампа прагматичным человеком. <...> Он может положить конец украинскому конфликту, поскольку у Вашингтона есть все инструменты для этого», — приводит телеканал слова Медведева на арабском языке.