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22 ноября, 18:51

Медведев считает, что прагматик Трамп способен урегулировать украинский конфликт

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что избранный президент США Дональд Трамп способен добиться урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Мы считаем Трампа прагматичным человеком. <...> Он может положить конец украинскому конфликту, поскольку у Вашингтона есть все инструменты для этого», — приводит телеканал слова Медведева на арабском языке.

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Ранее в команде Трампа заявили, что только он способен завершить конфликт на Украине. О способности избранного президента США ускорить решение кризиса высказывался и лидер киевского режима Владимир Зеленский.

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Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Анатолий Цейко
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