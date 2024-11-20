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Регион
20 ноября, 13:42

Эрдоган заявил, что хочет верить риторике Трампа по прекращению конфликтов

Турция истинно верит Дональду Трампу и надеется, что политик сможет придумать правильные шаги для решения украинского конфликта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хочет верить его риторике.

«Действуя в соответствии с принципом прекращения войн, Америка может создать новый климат для мирного завершения конфликтов в нашем регионе. Это наше самое естественное право. Мы надеемся, что станем свидетелями развития событий в соответствии с нашими позитивными ожиданиями и устраним наши проблемы одну за другой», — заявил турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращению из Рио-де-Жанейро.

Эрдоган также рассчитывает, что в итоге весь мир сможет стать свидетелем того, как проблемы в ближневосточном регионе решаются одна за другой.

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Ранее Турция успела высказаться по поводу разрешения, предоставленного президентом США Джо Байденом Украине на использование американских дальнобойных ракет ATACMS для атак на территорию России. В местном издании заявили, что такой американский шаг только усугубит ситуацию для Киева. Конфликт может превратиться в «опасный аттракцион».

Обложка ©

ТАСС / Gripas Yuri/ABACA

Наталья Афонина
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