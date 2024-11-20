Эрдоган заявил, что хочет верить риторике Трампа по прекращению конфликтов

Турция истинно верит Дональду Трампу и надеется, что политик сможет придумать правильные шаги для решения украинского конфликта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хочет верить его риторике.

«Действуя в соответствии с принципом прекращения войн, Америка может создать новый климат для мирного завершения конфликтов в нашем регионе. Это наше самое естественное право. Мы надеемся, что станем свидетелями развития событий в соответствии с нашими позитивными ожиданиями и устраним наши проблемы одну за другой», — заявил турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращению из Рио-де-Жанейро.

Эрдоган также рассчитывает, что в итоге весь мир сможет стать свидетелем того, как проблемы в ближневосточном регионе решаются одна за другой.