«Будет ещё хуже»: Украине прочат опасный «аттракцион» из-за ударов ATACMS по России
Yeni Şafak: Разрешение на удары ATACMS по РФ только усугубит ситуацию для ВСУ
Разрешение, предоставленное президентом США Джо Байденом Украине на использование американских дальнобойных ракет ATACMS для атак на территорию России, усугубит ситуацию для Киева. В дальнейшем ВСУ ждут ещё большие ухудшения, сообщает турецкая газета Yeni Şafak.
«Если династическая американская военная машина реализует руками Байдена задуманный опасный аттракцион, мы можем сказать следующее: для Украины плохие дни остались позади, всё будет ещё хуже!» — говорится в публикации.
Скорее всего Байден согласился на удары ATACMS по России, чтобы Дональд Трамп не смог найти пути к разрешению конфликта после его прихода к власти. Это решение является ответом нынешней американской администрации на нестандартные высказывания республиканца, который не раз заявлял о намерении противостоять теневому истеблишменту.
Ранее появилась информация, что Вооруженные силы Украины атаковали российские территории американскими ракетами ATACMS. Минобороны РФ подтвердило эти данные, сообщив, что пять снарядов перехвачены, а один был повреждён и упал, не причинив ущерба. По информации британского издания The Times, сейчас у Киева в наличии примерно 50 таких ракет.
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