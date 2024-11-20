Разрешение, предоставленное президентом США Джо Байденом Украине на использование американских дальнобойных ракет ATACMS для атак на территорию России, усугубит ситуацию для Киева. В дальнейшем ВСУ ждут ещё большие ухудшения, сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

«Если династическая американская военная машина реализует руками Байдена задуманный опасный аттракцион, мы можем сказать следующее: для Украины плохие дни остались позади, всё будет ещё хуже!» — говорится в публикации.

Скорее всего Байден согласился на удары ATACMS по России, чтобы Дональд Трамп не смог найти пути к разрешению конфликта после его прихода к власти. Это решение является ответом нынешней американской администрации на нестандартные высказывания республиканца, который не раз заявлял о намерении противостоять теневому истеблишменту.