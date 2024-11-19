«Должна быть возможность защищаться»: Эрдоган поддержал Россию после обновления ядерной доктрины
Президент Турции Эрдоган поддержал обновление ядерной доктрины РФ
Президент Турции Тайип Эрдоган поддержал обновление ядерной доктрины РФ и заявил, что у России должна быть и есть возможность защищаться. По его мнению, этот вопрос должен быть рассмотрен должностными лицами в НАТО.
«Я, конечно, думаю, что это заявление России (об обновлении ядерной доктрины, — Прим. Life.ru) — это прежде всего мера, предпринятая в ответ на проявленную в её отношении позицию, связанную с применением обычных вооружений», — сообщил Эрдоган на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, где он находится в связи с саммитом G20.
Президент Турции подчеркнул, что у РФ должна быть и есть возможность защитить себя и принять меры для своей защиты. Точно так же, как страны НАТО, должны защищать себя и предпринимать шаги для этого.
Напомним, обновлённую ядерную доктрину утвердил президент Владимир Путин, чтобы защитить суверенитет страны. В Госдуме поделились, что ядерная доктрина изменяется под давлением обстоятельств. А Песков отметил, что актуализация текста Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания стала необходимой для соответствия документа современным политическим реалиям. После этого мировые рынки упали: Stoxx 600 потерял 1%, а евро подешевел на 0,5%. Трейдеры бросились скупать золото, швейцарский франк и иену.
ТАСС / AP / Rafiq Maqbool