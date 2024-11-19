«Должна быть возможность защищаться»: Эрдоган поддержал Россию после обновления ядерной доктрины

Президент Турции Тайип Эрдоган поддержал обновление ядерной доктрины РФ и заявил, что у России должна быть и есть возможность защищаться. По его мнению, этот вопрос должен быть рассмотрен должностными лицами в НАТО.

«Я, конечно, думаю, что это заявление России (об обновлении ядерной доктрины, — Прим. Life.ru) — это прежде всего мера, предпринятая в ответ на проявленную в её отношении позицию, связанную с применением обычных вооружений», — сообщил Эрдоган на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, где он находится в связи с саммитом G20.