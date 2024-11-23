«Ведущий инвестор и стратег»: Трамп выбрал нового главу минфина
Трамп объявил о назначении Скотта Бессента на пост министра финансов США
Скотт Бессент. Обложка © ТАСС / Washington Dc / ZEUS
Избранный президент США Дональд Трамп объявил о своём решении выдвинуть инвестора Скотта Бессента на пост министра финансов страны. Соответствующее заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social.
«Я очень рад выдвинуть Скотта Бессента на должность 79-го министра финансов США. Скотт пользуется уважением как один из ведущих мировых международных инвесторов, геополитических и экономических стратегов», — написал Трамп.
Скотт Бессент, уроженец Южной Каролины и выпускник Йельского университета, начал карьеру в Brown Brothers Harriman, одной из старейших инвестиционных компаний США. В 1990-х он стал известен благодаря успешным ставкам против британского фунта и японской иены. Хотя ранее он поддерживал Демократическую партию, в 2024 году Бессент безоговорочно встал на сторону Дональда Трампа, приветствуя его экономическую программу. В рамках предвыборной кампании он заявил, что политика Трампа приведёт Штаты к «новому золотому веку» благодаря дерегулированию, дешёвой энергии и снижению налогов.
Недавно Трамп также представил новую кандидатуру на пост главы минюста. Он предложил эту должность экс-генпрокурору штата Флорида Пэм Бонди.