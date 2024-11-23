«Ведущий инвестор и стратег»: Трамп выбрал нового главу минфина

Скотт Бессент, уроженец Южной Каролины и выпускник Йельского университета, начал карьеру в Brown Brothers Harriman, одной из старейших инвестиционных компаний США. В 1990-х он стал известен благодаря успешным ставкам против британского фунта и японской иены. Хотя ранее он поддерживал Демократическую партию, в 2024 году Бессент безоговорочно встал на сторону Дональда Трампа, приветствуя его экономическую программу. В рамках предвыборной кампании он заявил, что политика Трампа приведёт Штаты к «новому золотому веку» благодаря дерегулированию, дешёвой энергии и снижению налогов.