«Терминатор в юбке‎» из команды Трампа может принести России «большое облегчение»

Назначение Тулси Габбард на пост директора Национальной разведки США принесёт «большое облегчение» противникам Америки, в том числе России и Китаю. Об этом заявил бывший советник избранного президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

По его мнению, «терминатор в юбке» не справится с должностью руководителя разведывательной службы Штатов, поскольку у неё недостаточно квалификации.

«У неё нет необходимых навыков, и мысль о том, что каким-то образом её назначат ответственной на эту важнейшую должность, должна принести нашим противникам в Москве и Пекине большое облегчение», — сказал он в беседе с CNN.