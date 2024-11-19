«Терминатор в юбке» из команды Трампа может принести России «большое облегчение»
Болтон счёл, что избрание Габбард главой разведки США принесёт облегчение России
Тулси Габбард. Фото © Wikipedia
Назначение Тулси Габбард на пост директора Национальной разведки США принесёт «большое облегчение» противникам Америки, в том числе России и Китаю. Об этом заявил бывший советник избранного президента США Дональда Трампа Джон Болтон.
По его мнению, «терминатор в юбке» не справится с должностью руководителя разведывательной службы Штатов, поскольку у неё недостаточно квалификации.
«У неё нет необходимых навыков, и мысль о том, что каким-то образом её назначат ответственной на эту важнейшую должность, должна принести нашим противникам в Москве и Пекине большое облегчение», — сказал он в беседе с CNN.
Ранее Дональд Трамп предложил назначить директором Национальной разведки бывшего члена Палаты представителей Конгресса от штата Гавайи Талси Габбард. По его словам, на протяжении более двух десятилетий Талси «боролась за США и свободы всех американцев». Габбард находится в базе украинского сайта «Миротворец» ещё с 2022 года. Она критиковала Байдена и предупреждала мир об угрозе из «лабораторий смерти» на Украине.