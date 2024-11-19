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19 ноября, 06:05

«Терминатор в юбке‎» из команды Трампа может принести России «большое облегчение»

Болтон счёл, что избрание Габбард главой разведки США принесёт облегчение России

Тулси Габбард. Фото © Wikipedia

Тулси Габбард. Фото © Wikipedia

Назначение Тулси Габбард на пост директора Национальной разведки США принесёт «большое облегчение» противникам Америки, в том числе России и Китаю. Об этом заявил бывший советник избранного президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

По его мнению, «терминатор в юбке» не справится с должностью руководителя разведывательной службы Штатов, поскольку у неё недостаточно квалификации.

«У неё нет необходимых навыков, и мысль о том, что каким-то образом её назначат ответственной на эту важнейшую должность, должна принести нашим противникам в Москве и Пекине большое облегчение», — сказал он в беседе с CNN.

Терминатор в юбке против Украины. Чем известна будущая глава разведки США Тулси Габбард
Терминатор в юбке против Украины. Чем известна будущая глава разведки США Тулси Габбард

Ранее Дональд Трамп предложил назначить директором Национальной разведки бывшего члена Палаты представителей Конгресса от штата Гавайи Талси Габбард. По его словам, на протяжении более двух десятилетий Талси «боролась за США и свободы всех американцев». Габбард находится в базе украинского сайта «Миротворец» ещё с 2022 года. Она критиковала Байдена и предупреждала мир об угрозе из «лабораторий смерти» на Украине.

Андрей Бражников
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