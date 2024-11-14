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14 ноября, 12:31

Будущая глава разведки США предупреждала мир об угрозе из «лабораторий смерти» на Украине

NBC: Готовящаяся возглавить разведку США Габбард была против биолабораторий

Талси Габбард. Обложка © X / Tulsi Gabbard

Талси Габбард. Обложка © X / Tulsi Gabbard

Талси Габбард, которую победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп предложил сделать главой Национальной разведки, уже попадала под обвинения в связях с Кремлём и пропаганде российской позиции. Габбард также не раз выражала опасения по поводу американских биолабораторий на Украине и призывала Вашингтон перестать «кормить» Киев. Такую информацию о чиновнице выдал телеканал NBC.

Журналисты напомнили, что американка выступала против развёртывания биолабораторий Штатов на Украине, которые могут повлечь ужасные последствия из-за угрозы распространения смертельных вирусов в случае повреждения биолабораторий. После обнародования информации от российских спецслужб о более чем десятках таких тайных учреждений на украинских землях, Габбард потребовала от Белого дома закрыть их и уничтожить опасные патогены, используемые там для экспериментов.

Также, отметил телеканал, Габбард неоднократно критиковала Владимира Зеленского и его бездумные решения. Это вызвало волну негатива в Конгрессе США, где сенаторы обвинили сторонницу Трампа в «государственной измене». Республиканцы Адам Кинзингер и Митт Ромни вообще сравнили её позицию с предательством американских интересов. Сама Габбард отвечала, что ей пытаются заткнуть рот, не желая замечать очевидных промахов в политике Штатов. И, наконец, она никогда не поддерживала идею НАТО идти на сближение с Украиной.

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Напомним, победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп предложил назначить директором Национальной разведки бывшего члена Палаты представителей Конгресса от штата Гавайи Талси Габбард. По его словам, на протяжении более двух десятилетий Талси «боролась за США и свободы всех американцев». Известно, что она находится в базе украинского сайта «Миротворец» ещё с 2022 года. Габбард критиковала внешнюю политику Белого дома во главе с Джо Байденом и утверждала, что американские власти хотят затянуть конфликт.

Татьяна Миссуми
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