Пентагон проводил эксперименты на базе Украинского научно-технического центра (УНТЦ), в частности, изучая возможности птичьего гриппа для поражения целых регионов. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Непосредственно в интересах американского военного ведомства через Украинский научно-технический центр был реализован проект Пи-444, основной целью которого являлся мониторинг птичьего гриппа среди диких птиц из Азово-Черноморского региона", — уточнил он во время брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

США пытались выяснить, как можно сделать вирус неуправляемым и приносящим максимальный ущерб экономике, а также создающим угрозы продовольственной безопасности населению. По оценке МО РФ, американские военные пытались воспользоваться географическим положением Украины, через территорию которой проходят маршруты миграции более 270 видов перелётных птиц, являющихся естественным резервуаром опасных инфекций.