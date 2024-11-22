Ещё одна блондинка: Трамп представил новую кандидатуру на пост главы минюста
Трамп предложил экс-генпрокурору штата Флорида Пэм Бонди возглавить Минюст США
Дональд Трамп и Пэм Бонди. Обложка © X / Pam Bondi
Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что предложит бывшему генеральному прокурору Флориды Пэм Бонди возглавить Министерство юстиции страны. Об этом он заявил в своей социальной сети Truth Social.
«Я с гордостью сообщаю, что бывшая генпрокурор великого штата Флорида Пэм Бонди будет нашим следующим генпрокурором», — написал Трамп.
Стоит отметить, что глава Министерства юстиции США одновременно исполняет обязанности генерального прокурора страны.
Напомним, этот пост ранее был предложен конгрессмену Мэтту Гетцу. Позднее, после разгоревшегося вокруг него скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах, он взял самоотвод, сославшись на личные обстоятельства.