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22 ноября, 01:24

Ещё одна блондинка: Трамп представил новую кандидатуру на пост главы минюста

Трамп предложил экс-генпрокурору штата Флорида Пэм Бонди возглавить Минюст США

Дональд Трамп и Пэм Бонди. Обложка © X / Pam Bondi

Дональд Трамп и Пэм Бонди. Обложка © X / Pam Bondi

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что предложит бывшему генеральному прокурору Флориды Пэм Бонди возглавить Министерство юстиции страны. Об этом он заявил в своей социальной сети Truth Social.

«Я с гордостью сообщаю, что бывшая генпрокурор великого штата Флорида Пэм Бонди будет нашим следующим генпрокурором», — написал Трамп.

Стоит отметить, что глава Министерства юстиции США одновременно исполняет обязанности генерального прокурора страны.

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Напомним, этот пост ранее был предложен конгрессмену Мэтту Гетцу. Позднее, после разгоревшегося вокруг него скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах, он взял самоотвод, сославшись на личные обстоятельства.

Анатолий Цейко
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