Подозреваемый в домогательствах кандидат Трампа на пост генпрокурора взял самоотвод

Экс-конгрессмен США от штата Флорида Мэтт Гетц, которого избранный американский президент Дональд Трамп выдвинул на пост министра юстиции — Генерального прокурора, заявил, что берёт самоотвод. Ранее вокруг него разразился скандал после из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

«Нельзя терять время на ненужные затяжные баталии в Вашингтоне, поэтому я снимаю свою кандидатуру с рассмотрения на пост генерального прокурора», — написал Гетц на своей странице в соцсети X.

Политик добавил, что дискуссия вокруг его назначения несправедливо отвлекает внимание от важнейшей работы Трампа в переходный период. Гетц выразил уверенность, что республиканец станет самым успешным президентом США в истории и «спасёт Америку».

Трамп же заявил, что самоотвод Гетца вызывает уважение.