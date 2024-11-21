Подозреваемый в домогательствах кандидат Трампа на пост генпрокурора взял самоотвод
Предложенный Трампом на пост генпрокурора Мэтт Гетц заявил, что берёт самоотвод
Мэтт Гетц. Обложка © ТАСС / EPA
Экс-конгрессмен США от штата Флорида Мэтт Гетц, которого избранный американский президент Дональд Трамп выдвинул на пост министра юстиции — Генерального прокурора, заявил, что берёт самоотвод. Ранее вокруг него разразился скандал после из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
«Нельзя терять время на ненужные затяжные баталии в Вашингтоне, поэтому я снимаю свою кандидатуру с рассмотрения на пост генерального прокурора», — написал Гетц на своей странице в соцсети X.
Политик добавил, что дискуссия вокруг его назначения несправедливо отвлекает внимание от важнейшей работы Трампа в переходный период. Гетц выразил уверенность, что республиканец станет самым успешным президентом США в истории и «спасёт Америку».
Трамп же заявил, что самоотвод Гетца вызывает уважение.
«Он проделывал хорошую работу, однако не хотел быть отвлекающим фактором для [будущей американской] администрации, что вызывает большое уважение», — написал республиканец на своей странице в соцсети Truth Socia
Напомним, ранее Трамп предложил кандидатуру Гетца на пост главы Минюста и Генпрокурора США. По словам избранного главы Белого дома, он мог защитить границы страны, уничтожить преступность, а также восстановить пошатнувшуюся веру американцев в минюст. В ведомстве оказались шокированы подобной идеей, а сами республиканцы начали проверять Гетца по делу о сексуальных домогательствах и торговле людьми. Сам экс-конгрессмен все обвинения в свой адрес отрицает.