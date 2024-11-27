Подхалимы Зеленского выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира
Депутат Рады от «Слуг народа» Мережко выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Мережко выдвинул кандидатуру избранного президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Соответствующее письмо он уже направил в Норвежский Нобелевский комитет, передаёт The Kyiv Independent.
В тексте письма говорится, что Трамп уже внёс весомый вклад в поддержание мира, но «ещё больше он сможет сделать в будущем». Так, Мережко напомнил о посредничестве политика в заключении соглашений между Израилем и ОАЭ, Суданом и Бахрейном. Кроме того, во фракции Зеленского убеждены, что именно Трамп «задал начало сегодняшнему тренду на поддержку Киева», который поддержала и международная коалиция.
Ранее Александр Лукашенко пообещал, что Белоруссия выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира, если тому удастся сдержать обещание и прекратить идущие в мире войны.
Kandinsky 3.1 / Life.ru