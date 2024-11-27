Подхалимы Зеленского выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

В тексте письма говорится, что Трамп уже внёс весомый вклад в поддержание мира, но «ещё больше он сможет сделать в будущем». Так, Мережко напомнил о посредничестве политика в заключении соглашений между Израилем и ОАЭ, Суданом и Бахрейном. Кроме того, во фракции Зеленского убеждены, что именно Трамп «задал начало сегодняшнему тренду на поддержку Киева», который поддержала и международная коалиция.