Трамп хочет растопить лёд в отношениях с Ким Чен Ыном дипломатическим трюком

Избранный президент США Дональд Трамп и его команда изучают возможность проведения переговоров политика с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Этот дипломатический шаг, как считает окружение республиканца, снизит риск вооружённого конфликта между государствами. Такими данными с Reuters поделились сразу два источника.

В агентстве напомнили, что лидеры США и КНДР на протяжении нескольких лет обменивались оскорблениями во время первого президентства Трампа. Ссоры не позволили Пхеньяну добиться снятия санкций, а Вашингтону — отказа северокорейской армии от ядерного оружия. Впрочем, продолжение давней конфронтации не входит в круг интересов 47-го американского лидера, который думает над тем, как всё исправить.