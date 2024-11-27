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26 ноября, 23:08

Трамп хочет растопить лёд в отношениях с Ким Чен Ыном дипломатическим трюком

Reuters: Команда Трампа думает над переговорами с Ким Чен Ыном ради деэскалации

Избранный президент США Дональд Трамп и его команда изучают возможность проведения переговоров политика с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Этот дипломатический шаг, как считает окружение республиканца, снизит риск вооружённого конфликта между государствами. Такими данными с Reuters поделились сразу два источника.

В агентстве напомнили, что лидеры США и КНДР на протяжении нескольких лет обменивались оскорблениями во время первого президентства Трампа. Ссоры не позволили Пхеньяну добиться снятия санкций, а Вашингтону — отказа северокорейской армии от ядерного оружия. Впрочем, продолжение давней конфронтации не входит в круг интересов 47-го американского лидера, который думает над тем, как всё исправить.

«Эти обсуждения носят неформальный характер, и избранный президент ещё не принял окончательных решений», — добавили в Reuters.

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Напомним, что в день победы на выборах Трамп пообещал поговорить и с Владимиром Путиным. В Европе опасаются, что центральной темой диалога двух политиков станет Украина. Впрочем, по состоянию на 26 ноября никаких запросов на беседу в Кремль не поступало.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
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