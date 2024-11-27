Трамп хочет растопить лёд в отношениях с Ким Чен Ыном дипломатическим трюком
Reuters: Команда Трампа думает над переговорами с Ким Чен Ыном ради деэскалации
Избранный президент США Дональд Трамп и его команда изучают возможность проведения переговоров политика с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Этот дипломатический шаг, как считает окружение республиканца, снизит риск вооружённого конфликта между государствами. Такими данными с Reuters поделились сразу два источника.
В агентстве напомнили, что лидеры США и КНДР на протяжении нескольких лет обменивались оскорблениями во время первого президентства Трампа. Ссоры не позволили Пхеньяну добиться снятия санкций, а Вашингтону — отказа северокорейской армии от ядерного оружия. Впрочем, продолжение давней конфронтации не входит в круг интересов 47-го американского лидера, который думает над тем, как всё исправить.
«Эти обсуждения носят неформальный характер, и избранный президент ещё не принял окончательных решений», — добавили в Reuters.
Напомним, что в день победы на выборах Трамп пообещал поговорить и с Владимиром Путиным. В Европе опасаются, что центральной темой диалога двух политиков станет Украина. Впрочем, по состоянию на 26 ноября никаких запросов на беседу в Кремль не поступало.
Flickr / Trump White House Archived