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22 ноября, 03:13

Ким Чен Ын заявил, что мир не видел такого хаоса со времён Второй мировой войны

Лидер КНДР Ким Чен Ын: Мир переживает хаос и жестокость из-за действий США

Ким Чен Ын. Обложка © ЦТАК

Ким Чен Ын. Обложка © ЦТАК

Мировое сообщество сталкивается с чрезвычайно напряжённой и нестабильной ситуацией, которая является самой критической с времён Второй мировой войны. Такую оценку дал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Его слова были опубликованы Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В своей речи он отметил, что мир, как никогда ранее, охвачен насилием и хаосом.

«Никогда ранее, начиная с конца Второй мировой войны, глобальная обстановка не была столь дестабилизированной», — подчеркнул лидер КНДР.

Он также выразил мнение, что действия США, стремящихся к расширению своего влияния и доминированию на мировой арене, создают серьёзные трения и приводят к катастрофам. По его словам, реализуемые Штатами манипуляции и разжигание конфликтов перешли критическую черту и привели к глобальным войнам и беспрецедентным бедствиям.

Председатель КНДР также провёл параллели с событиями минувшего века, когда международная ситуация также была напряжена из-за роста фашистских настроений в Европе и Азии. Он отметил, что конфронтация, инициированная США, аналогична попыткам западных и восточных реакционных сил, направленным на разрушение мирового порядка.

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Ранее северокорейский лидер заявил о необходимости обеспечить полную готовность КНДР к войне. Ким Чен Ын заявил о важности подготовить батальоны, их командиров и политруков, приумножить военно-политическое превосходство и нарастить боевые силы. Также в Пентагоне не смогли доказать факт участия войск КНДР в боях против ВСУ. По словам представителя Минобороны США, у них есть предположения, но нет доказательств.

Тимур Хингеев
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