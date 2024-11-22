Ким Чен Ын заявил, что мир не видел такого хаоса со времён Второй мировой войны

Мировое сообщество сталкивается с чрезвычайно напряжённой и нестабильной ситуацией, которая является самой критической с времён Второй мировой войны. Такую оценку дал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Его слова были опубликованы Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В своей речи он отметил, что мир, как никогда ранее, охвачен насилием и хаосом.

«Никогда ранее, начиная с конца Второй мировой войны, глобальная обстановка не была столь дестабилизированной», — подчеркнул лидер КНДР.

Он также выразил мнение, что действия США, стремящихся к расширению своего влияния и доминированию на мировой арене, создают серьёзные трения и приводят к катастрофам. По его словам, реализуемые Штатами манипуляции и разжигание конфликтов перешли критическую черту и привели к глобальным войнам и беспрецедентным бедствиям.

Председатель КНДР также провёл параллели с событиями минувшего века, когда международная ситуация также была напряжена из-за роста фашистских настроений в Европе и Азии. Он отметил, что конфронтация, инициированная США, аналогична попыткам западных и восточных реакционных сил, направленным на разрушение мирового порядка.