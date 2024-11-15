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15 ноября, 18:53

Лавров рассказал о попытках «вбить клин» между Москвой и Пекином

Лавров: У Китая нет вопросов к РФ по поводу взаимодействия с КНДР

Китай не направлял никаких запросов России по поводу взаимодействия Москвы с Пхеньяном, заявил в разговоре с журналистами министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, все сообщения в западных СМИ на эту тему могут быть попыткой «вбить клин» в российско-китайские отношения.

«Не знаю, что за этим стоит, какие там расчёты, наверное, вбить клин между РФ и КНР. Никаких обращений к нам по поводу наших отношений с КНДР не было», — подчеркнул Лавров в кулуарах международного форума «Сир Бани Яс», который проходит в ОАЭ.

Как считает министр, в западных политических кругах сейчас обсуждаются предложения о необходимости помочь разрешить ситуацию вокруг Украины, удовлетворив некоторые законные требования Москвы, а также привлечь её к коалиции против Пекина. По сути, это весьма примитивная стратегия, отметил Лавров.

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А ранее китайский коллега Лаврова — министр иностранных дел Китая Ван И — призвал Пекин и Москву объединиться для защиты общих интересов. Он также выразил уверенность в том, что отношения двух стран становятся намного крепче, когда в мире осложняется политическая обстановка.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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