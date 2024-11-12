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11 ноября, 21:36

КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнёрстве с Россией

КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнёрстве с Россией. Обложка © Life.ru

КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнёрстве с Россией. Обложка © Life.ru

Северная Корея ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Россией. Как сообщает государственное радио «Голос Кореи», документ был подписан лидером КНДР Ким Чен Ыном 11 ноября.

Напомним, договор был подписан в столице Северной Кореи Пхеньяне 19 июня. В середине октября Путин внёс его на ратификацию в Госдуму. 24 октября нижняя палата парламента одобрила договор, а 6 ноября его ратифицировал Совет Федерации. Договор был ратифицирован Путиным 9 ноября. В преамбуле документа говорится, что он отвечает коренным интересам народов двух стран «и вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности».

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Оксана Попова
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