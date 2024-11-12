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12 ноября, 10:49

Ван И призвал Россию и Китай объединиться и защищать общие интересы

Ван И: Чем сложнее международная ситуация, тем крепче объединяются Россия и КНР

Россия и Китай должны объединиться и защищать общие интересы. Чем сложнее международная ситуация, тем крепче становятся отношения между странами, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с секретарём Совета безопаности РФ Сергеем Шойгу в Пекине.

«Чем сложнее международная ситуация и чем больше внешних вызовов, тем крепче две стороны должны объединиться, сотрудничать и защищать общие интересы», — сказал Ван И.

Он также добавил, что Китай готов вместе с Россией поддерживать глобальную стратегическую стабильность.

Шойгу на встрече с Ван И назвал отношения РФ и КНР стержнем мировой безопасности
Шойгу на встрече с Ван И назвал отношения РФ и КНР стержнем мировой безопасности

Сегодня в КНР проходит визит секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Он приехал туда на четыре дня, чтобы встретиться и провести консультации по вопросам стратегической безопасности с членом Политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И. Они обсудят актуальные проблемы в сферах безопасности.

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ТАСС / АР

Наталья Афонина
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