Ван И призвал Россию и Китай объединиться и защищать общие интересы
Ван И: Чем сложнее международная ситуация, тем крепче объединяются Россия и КНР
Россия и Китай должны объединиться и защищать общие интересы. Чем сложнее международная ситуация, тем крепче становятся отношения между странами, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с секретарём Совета безопаности РФ Сергеем Шойгу в Пекине.
«Чем сложнее международная ситуация и чем больше внешних вызовов, тем крепче две стороны должны объединиться, сотрудничать и защищать общие интересы», — сказал Ван И.
Он также добавил, что Китай готов вместе с Россией поддерживать глобальную стратегическую стабильность.
Сегодня в КНР проходит визит секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Он приехал туда на четыре дня, чтобы встретиться и провести консультации по вопросам стратегической безопасности с членом Политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И. Они обсудят актуальные проблемы в сферах безопасности.
ТАСС / АР