Ван И призвал Россию и Китай объединиться и защищать общие интересы

Россия и Китай должны объединиться и защищать общие интересы. Чем сложнее международная ситуация, тем крепче становятся отношения между странами, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с секретарём Совета безопаности РФ Сергеем Шойгу в Пекине.

«Чем сложнее международная ситуация и чем больше внешних вызовов, тем крепче две стороны должны объединиться, сотрудничать и защищать общие интересы», — сказал Ван И.

Он также добавил, что Китай готов вместе с Россией поддерживать глобальную стратегическую стабильность.