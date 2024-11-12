Шойгу на встрече с Ван И назвал отношения РФ и КНР стержнем мировой безопасности

Россия и Китай оказывают друг другу твёрдую поддержку в вопросах, касающихся коренных интересов обеих сторон. Об этом глава МИД Китая Ван И заявил во время консультаций по вопросам стратегической безопасности с секретарём Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Пекине.

«Россия и Китай твёрдо поддерживают друг друга по вопросам, затрагивающим коренные интересы каждой из сторон, постоянно углубляют политическое взаимное доверие, решительно продвигают деловое сотрудничество в различных областях и создали новую модель отношений между соседними крупными странами», — заявил Ван И.

Он отметил особый вклад как РФ, так и Китая в содействие единству и сотрудничеству между странами Глобального Юга.

Шойгу в свою очередь выразил признательность китайской стороне за поддержку российского председательства в БРИКС. Он назвал двусторонние связи Москвы и Пекина одним из стержней мировой политики и безопасности, а также одним из глобальных стабилизирующих факторов.