Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк оскорбил граждан Китая. Грубое выражение он позволил себе в одном из интервью, говоря об экономическом взаимодействии КНР с Россией.

«Российская экономика держится на китаёзах», — сказал экс-премьер Незалежной в одном из интервью.

Сразу после этого Яценюк поспешил поправить себя, сказав, что экономика держится «на китайцах».

Экс-премьер добавил, что Россия якобы эффективно развивается в экономическом плане благодаря Индии, Турции и Египту. Кроме того, он обвинил Армению, Казахстан и Киргизию в том, что они «помогают обходить санкции». Яценюк отметил, что происходит «большая и мощная антидемократическая антизападная группировка».