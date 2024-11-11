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Регион
11 ноября, 13:10

«Китаёзы»: Экс-премьер Украины Яценюк грубо обозвал жителей КНР из-за России

Экс-премьер Украины Яценюк оскорбил граждан Китая из-за поддержки экономики РФ

Арсений Яценюк. Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Арсений Яценюк. Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк оскорбил граждан Китая. Грубое выражение он позволил себе в одном из интервью, говоря об экономическом взаимодействии КНР с Россией.

«Российская экономика держится на китаёзах», — сказал экс-премьер Незалежной в одном из интервью.

Сразу после этого Яценюк поспешил поправить себя, сказав, что экономика держится «на китайцах».

Экс-премьер добавил, что Россия якобы эффективно развивается в экономическом плане благодаря Индии, Турции и Египту. Кроме того, он обвинил Армению, Казахстан и Киргизию в том, что они «помогают обходить санкции». Яценюк отметил, что происходит «большая и мощная антидемократическая антизападная группировка».

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А ранее Life.ru сообщал, что СК России заочно обвинил экс-премьера Украины Арсения Яценюка в зверствах на Донбассе. По данным ведомства, он виновен в гибели более чем 1,3 тысячи человек в регионе в 2014–2016 годах.

Дарья Нарыкова
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