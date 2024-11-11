«Китаёзы»: Экс-премьер Украины Яценюк грубо обозвал жителей КНР из-за России
Экс-премьер Украины Яценюк оскорбил граждан Китая из-за поддержки экономики РФ
Арсений Яценюк. Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк оскорбил граждан Китая. Грубое выражение он позволил себе в одном из интервью, говоря об экономическом взаимодействии КНР с Россией.
«Российская экономика держится на китаёзах», — сказал экс-премьер Незалежной в одном из интервью.
Сразу после этого Яценюк поспешил поправить себя, сказав, что экономика держится «на китайцах».
Экс-премьер добавил, что Россия якобы эффективно развивается в экономическом плане благодаря Индии, Турции и Египту. Кроме того, он обвинил Армению, Казахстан и Киргизию в том, что они «помогают обходить санкции». Яценюк отметил, что происходит «большая и мощная антидемократическая антизападная группировка».
А ранее Life.ru сообщал, что СК России заочно обвинил экс-премьера Украины Арсения Яценюка в зверствах на Донбассе. По данным ведомства, он виновен в гибели более чем 1,3 тысячи человек в регионе в 2014–2016 годах.