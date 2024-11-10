Шойгу посетит Китай

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отправится в КНР для проведения встречи с высшим политическим руководством страны. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

«11-14 ноября 2024 года состоится рабочая поездка секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Китайскую Народную Республику. Секретарь Совбеза РФ проведёт консультации по вопросам стратегической безопасности с членом Политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И», — передаётся в сообщении.

Главная цель встречи — обсуждение актуальных проблем в сферах международной и региональной безопасности. Также в планах рассмотрение широкого спектра вопросов двустороннего сотрудничества. Кроме того, Шойгу встретится с членом Политбюро ЦК КПК, главой политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином. На повестке дня окажутся вопросы о противодействии терроризму и экстремизму. Позднее гости посетят авиасалон Airshow China 2024 в Чжухае, где будет показан истребитель пятого поколения Су-57.