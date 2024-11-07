Путин: Россия и Китай дружат не против кого-то, в том числе США

Москва сотрудничает и дружит с Пекином не против кого-то, в том числе США, а для совместного развития и укрепления безопасности. На это обратил внимание президент России Владимир Путин.

«Мы с Китаем сотрудничаем и дружим не против кого бы то ни было. Наши отношения с Китаем не направлены против третьих стран, в том числе против Соединённых Штатов. Наши отношения с Китаем направлены на то, чтобы создавать условия для развития наших государств и создание необходимых условий для безопасности народов», — сказал российский лидер в ходе пленарной сессии «Валдая».