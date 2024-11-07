Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 ноября, 20:02

Путин: Россия и Китай дружат не против кого-то, в том числе США

Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая». Обложка © Life.ru

Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая». Обложка © Life.ru

Москва сотрудничает и дружит с Пекином не против кого-то, в том числе США, а для совместного развития и укрепления безопасности. На это обратил внимание президент России Владимир Путин.

«Мы с Китаем сотрудничаем и дружим не против кого бы то ни было. Наши отношения с Китаем не направлены против третьих стран, в том числе против Соединённых Штатов. Наши отношения с Китаем направлены на то, чтобы создавать условия для развития наших государств и создание необходимых условий для безопасности народов», — сказал российский лидер в ходе пленарной сессии «Валдая».

По словам Путина, сотрудничество России и Китая является одним из важнейших факторов международной стабильности в целом.

Путин: Россия никогда не отказывалась от диалога с Западом по стратстабильности
Путин: Россия никогда не отказывалась от диалога с Западом по стратстабильности

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин направил Дональду Трампу поздравительную телеграмму в честь его победы на выборах президента США. В ней китайский лидер выразил надежду на расширение сотрудничества Пекина и Вашингтона. Российский президент Владимир Путин так же поздравил Трампа со сцены «Валдая».

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Путин на «Валдае»
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar