Путин: Россия и Китай дружат не против кого-то, в том числе США
Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая». Обложка © Life.ru
Москва сотрудничает и дружит с Пекином не против кого-то, в том числе США, а для совместного развития и укрепления безопасности. На это обратил внимание президент России Владимир Путин.
«Мы с Китаем сотрудничаем и дружим не против кого бы то ни было. Наши отношения с Китаем не направлены против третьих стран, в том числе против Соединённых Штатов. Наши отношения с Китаем направлены на то, чтобы создавать условия для развития наших государств и создание необходимых условий для безопасности народов», — сказал российский лидер в ходе пленарной сессии «Валдая».
По словам Путина, сотрудничество России и Китая является одним из важнейших факторов международной стабильности в целом.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин направил Дональду Трампу поздравительную телеграмму в честь его победы на выборах президента США. В ней китайский лидер выразил надежду на расширение сотрудничества Пекина и Вашингтона. Российский президент Владимир Путин так же поздравил Трампа со сцены «Валдая».