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Регион
7 ноября, 19:29

Путин: Россия никогда не отказывалась от диалога с Западом по стратстабильности

Россия никогда не отказывалась от диалога с Западом по стратегической стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме.

«Мы же никогда не отказывались от продолжения диалога в области стратегической стабильности», — сказал глава государства.

Однако все знают, напомнил Путин, что США и их сателлиты ставят перед собой цель нанести России стратегическое поражение. И в тоже время хотят вести диалог с Москвой по стратстабильности.

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Также в ходе выступления Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. При этом российский лидер отметил, что политика буквально затравили со всех сторон во время его первого срока.

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Life.ru

Артур Лапсаков
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