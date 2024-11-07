Путин: Россия никогда не отказывалась от диалога с Западом по стратстабильности

Россия никогда не отказывалась от диалога с Западом по стратегической стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме.

«Мы же никогда не отказывались от продолжения диалога в области стратегической стабильности», — сказал глава государства.

Однако все знают, напомнил Путин, что США и их сателлиты ставят перед собой цель нанести России стратегическое поражение. И в тоже время хотят вести диалог с Москвой по стратстабильности.