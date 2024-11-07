Путин уличил США в бесчестных манипуляциях с долларом для наживы

Статус доллара как мировой валюты за последние несколько лет очень сильно обогатил Штаты, принеся им 12 триллионов долларов «из воздуха». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума.

«Соединённые Штаты за последние 10 лет получили просто так, из воздуха, 12 триллионов долларов, просто так, за счёт того, что эмитируют, раздают. Потом эти же деньги поступают, как правило, в их банки, в их финансовую систему, и там ещё стригут купоны, получают от этого выигрыша», — пояснил российский лидер.

Путин добавил, что эти средства всё равно, что падают с неба. По его словам, это необходимо держать в уме, чтобы понимать, например, кто финансирует мейнстримные движения и повестки, например — экологическую.