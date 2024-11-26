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26 ноября, 13:12

Помощник Путина заявил об отсутствии контактов с командой Трампа

Помощник президента Ушаков: Кремль ещё не имел контактов с командой Трампа

Москва на данный момент не осуществляла контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил на брифинге 26 ноября помощник президента России Юрий Ушаков.

«На текущий момент контактов с командой Трампа не ведётся», — заявил представитель Кремля в ответ на заданный вопрос.

Американский конгрессмен сообщил о встрече Трампа и Путина
Американский конгрессмен сообщил о встрече Трампа и Путина

Напомним, что ранее газета Washington Post сообщила о том, что избранный президент США Дональд Трамп уже провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По информации источников издания, стороны обсудили конфликт на Украине. Однако в Кремле опровергли информацию о таком разговоре, отметив при этом готовность к переговорам с американской стороной. На данный момент таких предложений не поступало.

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AP Photo/Dmitri Lovetsky

Марина Фещенко
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