Помощник Путина заявил об отсутствии контактов с командой Трампа
Помощник президента Ушаков: Кремль ещё не имел контактов с командой Трампа
Москва на данный момент не осуществляла контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил на брифинге 26 ноября помощник президента России Юрий Ушаков.
«На текущий момент контактов с командой Трампа не ведётся», — заявил представитель Кремля в ответ на заданный вопрос.
Напомним, что ранее газета Washington Post сообщила о том, что избранный президент США Дональд Трамп уже провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По информации источников издания, стороны обсудили конфликт на Украине. Однако в Кремле опровергли информацию о таком разговоре, отметив при этом готовность к переговорам с американской стороной. На данный момент таких предложений не поступало.
AP Photo/Dmitri Lovetsky