Сможет ли новый посланник Трампа по Украине Кит Келлог добиться заморозки конфликта Как американские элиты относятся к плану заморозки посланника Трампа Кита Келлога и что будет делать ястребиное крыло. Удастся ли реализовать выход на переговорный трек новой администрации Белого дома — в материале Life.ru. 28 ноября, 14:39 Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог станет посланником Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Обложка © ТАСС / Zuma

47-й президент США, который приступит к исполнению своих обязанностей в январе 2025 года, Дональд Трамп обозначил имя нового посланника по урегулированию конфликта на Украине. Им стал 80-летний генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог. Особая миссия возложена на экс-военного не случайно. Ранее он предлагал собственный план остановки военных действий, и, похоже, эта идея одобрена частью элиты США.

Кит Келлог — кто такой, биография

Полное имя нового посланника Трампа по Украине — Джозеф Кит Келлог – младший. Он родился 12 мая 1944 года в Дейтоне, штат Огайо. Отставной генерал армии США занимал должность в администрации Трампа в качестве советника по национальной безопасности вице-президента Майкла Пенса.

За время военной карьеры в армии США с 1967 по 2003 год Келлог участвовал в различных конфликтах, включая вьетнамскую войну и Первую войну в Персидском заливе. Женат на экс-военной США.

Мирный план Кита Келлога

Президент США Дональд Трамп и будущий посланник по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог. Фото © ТАСС / AP

Кит Келлог выступает против членства Украины в НАТО и предлагает создание временных нейтральных зон между Киевом и Москвой. Он предложил план в июне 2024 года, согласно которому Украина будет получать поддержку только при условии начала мирных переговоров с Россией. Однако стоит обратить внимание на его слова в февральской публикации WP: «Если США смогут приступить к переговорам с Россией с позиции силы, когда Украина получит тактическое преимущество в зоне СВО, то Америка сыграет ведущую роль в окончании конфликта».

К главным пунктам плана Келлога относятся: заморозка боевых действий на существующих линиях фронта;

отказ от территориальных уступок, согласно идее плана, предлагается начать мирные переговоры без предварительных требований к Украине признать какие-либо территории за Россией;

Украина сможет получать дополнительную военную помощь от США только при условии начала мирных переговоров с Россией.

— Возвращение в политику ветерана времён холодной войны с огромным боевым опытом Кита Келлога связано с тем, что он не просто не разорвал отношения с Трампом, как многие другие представители республиканского истеблишмента, но и продолжал поддерживать его, — напоминает политолог-американист Малек Дудаков. — При этом он представляет собой типичного республиканского ястреба. Мы помним, как поменялась его позиция по Украине по ходу конфликта. Вначале он выступал за военную поддержку Украины.

В офисе Зеленского в Киеве план переговоров Кита Келлога рассматривают как очевидное поражение Украины. Фото © ТАСС / Zuma

Понятно, что этот план не соотносится с нашими требованиями, отмечает эксперт, поэтому маловероятно, что американцы смогут его навязать. Да и в офисе Зеленского этот план рассматривают как очевидное поражение Украины. Несмотря на это, киевскому режиму придётся сильно корректировать свои требования.

— Всё разрешит ситуация на поле боя. До исхода конфликта, по сути, остаётся ещё два месяца. Мы уже наблюдаем полураспад украинского фронта. А если переговоры затянутся и будут отложены на осень 2025 года? Соответственно, американцам тоже придётся учитывать такие факторы. Это новая реальность. То, что было озвучено в плане, было актуально в 2023–2024 годах. Но к весне 25-го года, когда, возможно, какие-то переговоры начнутся, такие предложения потеряют своё значение, — резюмировал Малек Дудаков.

Реакция СМИ и политиков Запада на план Трампа – Келлога

Ранее эксперты New York Times высказывались об озвученном плане как о победе России в конфликте. Трактуя неизбежные переговоры и план Трампа и Келлога в The Hill, авторы объясняли: «Подход Трампа к украинскому конфликту в соответствии с идеей «Америка прежде всего» зашёл в тупик и превратился в войну на истощение в интересах Украины. Поэтому в интересах Америки и всего мира добиваться прекращения огня и вести переговоры о мирном соглашении с Россией».

Авторы Елена Стафеева