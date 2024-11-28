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Сможет ли новый посланник Трампа по Украине Кит Келлог добиться заморозки конфликта

Как американские элиты относятся к плану заморозки посланника Трампа Кита Келлога и что будет делать ястребиное крыло. Удастся ли реализовать выход на переговорный трек новой администрации Белого дома — в материале Life.ru.

28 ноября, 14:39
Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог станет посланником Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Обложка © ТАСС / Zuma

Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог станет посланником Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Обложка © ТАСС / Zuma

47-й президент США, который приступит к исполнению своих обязанностей в январе 2025 года, Дональд Трамп обозначил имя нового посланника по урегулированию конфликта на Украине. Им стал 80-летний генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог. Особая миссия возложена на экс-военного не случайно. Ранее он предлагал собственный план остановки военных действий, и, похоже, эта идея одобрена частью элиты США.

Кит Келлог — кто такой, биография

Полное имя нового посланника Трампа по Украине — Джозеф Кит Келлог – младший. Он родился 12 мая 1944 года в Дейтоне, штат Огайо. Отставной генерал армии США занимал должность в администрации Трампа в качестве советника по национальной безопасности вице-президента Майкла Пенса.

За время военной карьеры в армии США с 1967 по 2003 год Келлог участвовал в различных конфликтах, включая вьетнамскую войну и Первую войну в Персидском заливе. Женат на экс-военной США.

Мирный план Кита Келлога

Президент США Дональд Трамп и будущий посланник по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог. Фото © ТАСС / AP

Президент США Дональд Трамп и будущий посланник по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог. Фото © ТАСС / AP

Кит Келлог выступает против членства Украины в НАТО и предлагает создание временных нейтральных зон между Киевом и Москвой. Он предложил план в июне 2024 года, согласно которому Украина будет получать поддержку только при условии начала мирных переговоров с Россией. Однако стоит обратить внимание на его слова в февральской публикации WP: «Если США смогут приступить к переговорам с Россией с позиции силы, когда Украина получит тактическое преимущество в зоне СВО, то Америка сыграет ведущую роль в окончании конфликта».

К главным пунктам плана Келлога относятся:

  • заморозка боевых действий на существующих линиях фронта;
  • отказ от территориальных уступок, согласно идее плана, предлагается начать мирные переговоры без предварительных требований к Украине признать какие-либо территории за Россией;
  • Украина сможет получать дополнительную военную помощь от США только при условии начала мирных переговоров с Россией.

Возвращение в политику ветерана времён холодной войны с огромным боевым опытом Кита Келлога связано с тем, что он не просто не разорвал отношения с Трампом, как многие другие представители республиканского истеблишмента, но и продолжал поддерживать его, — напоминает политолог-американист Малек Дудаков. При этом он представляет собой типичного республиканского ястреба. Мы помним, как поменялась его позиция по Украине по ходу конфликта. Вначале он выступал за военную поддержку Украины.

В офисе Зеленского в Киеве план переговоров Кита Келлога рассматривают как очевидное поражение Украины. Фото © ТАСС / Zuma

В офисе Зеленского в Киеве план переговоров Кита Келлога рассматривают как очевидное поражение Украины. Фото © ТАСС / Zuma

Понятно, что этот план не соотносится с нашими требованиями, отмечает эксперт, поэтому маловероятно, что американцы смогут его навязать. Да и в офисе Зеленского этот план рассматривают как очевидное поражение Украины. Несмотря на это, киевскому режиму придётся сильно корректировать свои требования.

Всё разрешит ситуация на поле боя. До исхода конфликта, по сути, остаётся ещё два месяца. Мы уже наблюдаем полураспад украинского фронта. А если переговоры затянутся и будут отложены на осень 2025 года? Соответственно, американцам тоже придётся учитывать такие факторы. Это новая реальность. То, что было озвучено в плане, было актуально в 2023–2024 годах. Но к весне 25-го года, когда, возможно, какие-то переговоры начнутся, такие предложения потеряют своё значение, — резюмировал Малек Дудаков.

Реакция СМИ и политиков Запада на план Трампа – Келлога

Ранее эксперты New York Times высказывались об озвученном плане как о победе России в конфликте. Трактуя неизбежные переговоры и план Трампа и Келлога в The Hill, авторы объясняли: «Подход Трампа к украинскому конфликту в соответствии с идеей «Америка прежде всего» зашёл в тупик и превратился в войну на истощение в интересах Украины. Поэтому в интересах Америки и всего мира добиваться прекращения огня и вести переговоры о мирном соглашении с Россией».

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Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева
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