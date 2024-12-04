Журналисты узнали, кто задумал «слить» план Трампа по Украине

Власти Украины, представители Европейского Союза и некоторые законодатели в США выступят против предложений избранного президента Дональда Трампа по разрешению конфликта, поскольку предполагаемый план не будет включать возможность вступления Украины в НАТО. Такое мнение высказали аналитики и бывшие сотрудники спецслужб, сообщает агентство Reuters.

По их словам, инициатива Трампа может столкнуться с сопротивлением со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который обозначил членство страны в НАТО как ключевой элемент своего «плана победы». Лидеры стран ЕС и Конгресса США также могут препятствовать Трампу, чтобы сделать соглашение с Россией недостижимым и продолжить боевые действия.

Агентство добавило, что в результате у Трампа может оказаться меньше возможностей для давления на Киев, чем он ожидал, чтобы «заставить его сесть за стол переговоров» , поскольку союзники Украины уже выразили готовность увеличить военную помощь, а действующий президент США Джо Байден продолжает поставлять оружие для борьбы с Россией.